fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Pio Esposito, Inter ha chiuso la porta a tutti: no a 15 offerte! Il Napoli c’era ma…”

calciomercato

Romano: “Pio Esposito, Inter ha chiuso la porta a tutti: no a 15 offerte! Il Napoli c’era ma…”

Fabrizio Romano parla di passato, presente e futuro di Pio Esposito dopo il gol realizzato a Cagliari: queste le sue informazioni
Alessandro Cosattini Redattore 

Fabrizio Romano parla di passato, presente e futuro di Pio Esposito dopo il gol realizzato a Cagliari: queste le sue informazioni sull'attaccante dell'Inter.

“Pio Esposito, contrattualmente l’Inter si era portata avanti e ha rinnovato il suo contratto, da quando è arrivato Chivu si è deciso di puntare forte su Pio e chiudere la porta a tutti. Sono arrivate oltre 15 richieste di prestito tra Italia ed estero. E c’erano squadre che lo avrebbero anche comprato volentieri, soprattutto in Inghilterra.

Si è parlato di Napoli e a loro piaceva sicuramente, ma l’Inter non avrebbe mai fatto quest’operazione. Il Leicester lo voleva, il Nottingham Forrest anche, ma per l’Inter le porte sono sempre state chiuse. Lo stipendio di Pio è appena sopra al milione dopo il rinnovo. L’Inter non ha avuto paura nel fargli la proposta, è un ragazzo che lavora in modo serissimo e non si sta montando la testa, è amatissimo dal gruppo”.

