FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, si anticipa il colpo dall’estate a gennaio? Spunta questo scenario

calciomercato

Inter, si anticipa il colpo dall’estate a gennaio? Spunta questo scenario

Inter, si anticipa il colpo dall’estate a gennaio? Spunta questo scenario - immagine 1
Si avvicina il mercato di gennaio si parla di un possibile colpo in entrata per l’Inter: può arrivare un rinforzo in questo reparto
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter, si anticipa il colpo dall’estate a gennaio? Spunta questo scenario- immagine 2
Getty Images

Si avvicina il mercato di gennaio si parla di un possibile colpo in entrata per l’Inter. Può arrivare un rinforzo in questo reparto secondo quanto svelato da TMW:

Inter, si anticipa il colpo dall’estate a gennaio? Spunta questo scenario- immagine 3
Getty Images

A gennaio se ci dovesse essere l’occasione giusta potrebbe essere fatto un tentativo per un difensore in considerazione anche del fatto che sia De Vrji che Acerbi sono in scadenza di contratto”, si legge sul sito. Il club di fatto anticiperebbe così un colpo già previsto per la prossima estate.

LEGGI ANCHE

Al momento, non sembrano esserci chance di rinnovo né per De Vrij né per Acerbi. Sono due dei sei giocatori in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2026.

Leggi anche
Retroscena Inter: è circolato anche questo nome in sede prima dell’affondo su Lookman
Romano: “Chivu mai in discussione. Circolava il nome di Mourinho per l’Inter. La...

© RIPRODUZIONE RISERVATA