Inter, si anticipa il colpo dall’estate a gennaio? Spunta questo scenario

Al momento, non sembrano esserci chance di rinnovo né per De Vrij né per Acerbi. Sono due dei sei giocatori in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2026.
Si avvicina il mercato di gennaio si parla di un possibile colpo in entrata per l’Inter. Può arrivare un rinforzo in questo reparto secondo quanto svelato da TMW:
“A gennaio se ci dovesse essere l’occasione giusta potrebbe essere fatto un tentativo per un difensore in considerazione anche del fatto che sia De Vrji che Acerbi sono in scadenza di contratto”, si legge sul sito. Il club di fatto anticiperebbe così un colpo già previsto per la prossima estate.
