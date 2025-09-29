“C’è da raccontare un retroscena su un giocatore. L’estate di Nkunku è stata molto lunga: è stata un’idea dell’Inter, con la possibilità di prenderlo prima di andare su Lookman .

È sempre stata una delle alternative, poi il club nerazzurro ha fatto altre scelte”, ha spiegato. Alla fine, in nerazzurro non sono arrivati altri attaccanti oltre a Pio Esposito e Bonny, che compongono il reparto avanzato con Lautaro Martinez e Thuram.