Retroscena Inter: è circolato anche questo nome in sede prima dell’affondo su Lookman

Interessante retroscena sul mercato dell’Inter emerso proprio in queste ore: era circolato anche questo nome in sede
Alessandro Cosattini 

Interessante retroscena sul mercato dell’Inter svelato da Fabrizio Romano su YouTube proprio nelle scorse ore. Così il giornalista si è espresso su una pista sondata in alternativa ad Ademola Lookman:

“C’è da raccontare un retroscena su un giocatore. L’estate di Nkunku è stata molto lunga: è stata un’idea dell’Inter, con la possibilità di prenderlo prima di andare su Lookman.

È sempre stata una delle alternative, poi il club nerazzurro ha fatto altre scelte”, ha spiegato. Alla fine, in nerazzurro non sono arrivati altri attaccanti oltre a Pio Esposito e Bonny, che compongono il reparto avanzato con Lautaro Martinez e Thuram.

