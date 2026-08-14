Tra i giocatori in uscita per l'Inter c'è anche Luis Henrique, che da giorni è un obiettivo di mercato della Roma. Affare però bloccato per due motivi, come racconta Tuttosport.

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"Operazione impostata - 25 milioni più bonus con la formula del prestito con diritto di riscatto -, ma non ancora definitiva. Sia perché manca ancora il definitivo ok dell'esterno brasiliano, a cui l'Inter ha comunque comunicato di non far più del progetto tecnico, ma anche perché la Roma in questa fase del mercato altre priorità", si legge infatti sul quotidiano che rimarca come i giallorossi siano a caccia di un giocatore più offensivo (Rodrigo Mora e Nkunku) e che debbano lavorare per un'uscita (Soulé e Kone i principali candidati) per non rischiare sanzioni pesanti dall'UEFA.

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"Dunque è difficile pensare che la trattativa per Luis Henrique possa decollare nelle prossime ore. Dalla possibile uscite del brasiliano, come raccontato negli ultimi giorni, dipenderà poi l'eventuale ultimo colpo in entrata dell'Inter, fra la possibilità di inserire un jolly d'attacco come Fofana (Lione) o Diaby (Al-Ittihad), o la necessità tecnica di avere un quinto in più, con il possibile ritorno di fiamma di Perisic, affare low-cost da ultime ore di mercato", chiosa Tuttosport.