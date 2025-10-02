La vittoria per 2-1 del PSG a Barcellona ha portato a diverse conclusioni e dichiarazioni dopo la partita. Quelle di Vitinha e Gonçalo Ramos , per esempio, sono destinate a far rumore. Entrambi hanno risposto a quanto detto da Pedri e Lamine Yamal prima della partita. Il primo aveva dichiarato che "il PSG è una grande squadra, lo hanno già dimostrato", ma ha aggiunto di credere che "noi siamo migliori".

Da parte sua, Lamine Yamal ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui aveva assicurato di essere tornato e di avere una missione. Vitinha ha detto dopo la partita che "a volte succede. Sappiamo che ci sono questo tipo di dichiarazioni prima delle partite, può succedere. Non abbiamo niente da fare, non ce ne frega niente. Volevamo giocare la partita, abbiamo vinto e ne siamo felici". Gonçalo Ramos , da parte sua, ha dichiarato: "Siamo campioni d'Europa, non posso dire altro. Se sei il migliore, devi dimostrarlo sul campo, non solo parlarne".