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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Solet, trattativa Inter-Udinese raffreddata. Frattesi, la verità tra Brighton e Forest”
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Romano: “Solet, trattativa Inter-Udinese raffreddata. Frattesi, la verità tra Brighton e Forest”
L'esperto di mercato Fabrizio Romano nel suo video sul suo canale YouTube ha parlato della trattativa per il difensore dell'Udinese
L'esperto di mercato Fabrizio Romano nel suo video sul suo canale YouTube ha parlato della trattativa per il difensore dell'Udinese e anche del futuro di Frattesi in uscita dall'Inter.
“Su Solet confermo che per me non è mai stato a un passo dall’Inter, la trattativa con l’Udinese si è un po’ raffreddata. Resta un’operazione su cui Inter e Udinese si sono sentite nel weekend, nei giorni scorsi quindi e non a inizio settimana. De Vrij è atteso ad Atene per andare al Panathinaikos, si aspetta il suo ok”.
“Su Frattesi ci avete chiesto sul Brighton, ma la squadra inglese che ci sta lavorando è il Nottingham Forest. Non risulta quindi un inserimento forte del Brighton”.
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