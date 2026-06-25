L'esperto di mercato Fabrizio Romano nel suo video sul suo canale YouTube ha parlato della trattativa per il difensore dell'Udinese e anche del futuro di Frattesi in uscita dall'Inter.

“Su Solet confermo che per me non è mai stato a un passo dall’Inter, la trattativa con l’Udinese si è un po’ raffreddata. Resta un’operazione su cui Inter e Udinese si sono sentite nel weekend, nei giorni scorsi quindi e non a inizio settimana. De Vrij è atteso ad Atene per andare al Panathinaikos, si aspetta il suo ok”.