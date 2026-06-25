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Non solo Nottingham, Di Marzio: “Frattesi piace ad un altro club di Premier”

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Gianluca Di Marzio aggiunge un'altra squadra interessata a Frattesi: il centrocampista romano lascerà l'Inter in questa finestra di mercato
Matteo Pifferi Redattore 

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Il futuro di Davide Frattesi sarà lontano dall'Inter. Il centrocampista classe 1999 ha trovato poco spazio in questa stagione e lascerà i nerazzurri durante questa finestra di calciomercato.

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Getty Images

Non mancano le squadre interessate all'ex Sassuolo e tra queste ci sono anche alcune italiane come la Juventus, con Spalletti che lo rivorrebbe dopo l'esperienza comune in Nazionale.

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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, c'è anche una squadra inglese che potrebbe essere interessata: il Brighton. Il DS del club inglese è in Italia per provare a convincere l'Atalanta per Ahanor ma al club biancoazzurro piace anche Frattesi.

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