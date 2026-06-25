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fcinter1908 calciomercato mercato inter Non solo Nottingham, Di Marzio: “Frattesi piace ad un altro club di Premier”
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Non solo Nottingham, Di Marzio: “Frattesi piace ad un altro club di Premier”
Gianluca Di Marzio aggiunge un'altra squadra interessata a Frattesi: il centrocampista romano lascerà l'Inter in questa finestra di mercato
Il futuro di Davide Frattesi sarà lontano dall'Inter. Il centrocampista classe 1999 ha trovato poco spazio in questa stagione e lascerà i nerazzurri durante questa finestra di calciomercato.
Non mancano le squadre interessate all'ex Sassuolo e tra queste ci sono anche alcune italiane come la Juventus, con Spalletti che lo rivorrebbe dopo l'esperienza comune in Nazionale.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, c'è anche una squadra inglese che potrebbe essere interessata: il Brighton. Il DS del club inglese è in Italia per provare a convincere l'Atalanta per Ahanor ma al club biancoazzurro piace anche Frattesi.
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