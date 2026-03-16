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Non solo Vicario e Alisson, Romano: “Porta Inter, è circolato altro nome in Premier e mi risulta…”

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Non solo Guglielmo Vicario e Alisson, è circolato un altro nome dalla premier per la porta dell’Inter: lo ha svelato Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

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Non solo Guglielmo Vicario e Alisson, è circolato un altro nome per la porta dell’Inter. Sempre in Premier League, a svelarlo è stato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

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“Per la porta della Juventus, uno dei nomi circolato per il futuro è quello del Dibu Martinez. Era già circolato per l’Inter a gennaio, vi avevamo detto che non risultava nulla di particolarmente concreto per i nerazzurri. Dibu Martinez è stato accostato alla Juve ora”.

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Moretto ha aggiunto: “Il Dibu Martinez in uscita dall’Aston Villa, cambierà aria a fine anno, l’entourage sta cercando una soluzione in vista dell’estate. È stato proposto a diversi club in giro per l’Europa, ma la Juve per il momento non si è mossa concretamente. Non genera un consenso totale come nome. A oggi, è una pista che considererei fredda”.

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