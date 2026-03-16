Un nome su tutti per la porta dell'Inter: è quello di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham in estate. Ecco le novità riportate da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: “Per l’Inter manteniamo il nome di Vicario, è nella top 3 dei nomi per la porta. Nome caldo anche a livello di contatti per la porta, è in rottura col Tottenham, sarà il momento dell’addio in estate. L’Inter sta continuando a lavorarci forte. Vicario è il grande favorito per la porta nerazzurra.