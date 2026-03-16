Un nome su tutti per la porta dell'Inter: è quello di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham in estate. Ecco le novità riportate da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: “Per l’Inter manteniamo il nome di Vicario, è nella top 3 dei nomi per la porta. Nome caldo anche a livello di contatti per la porta, è in rottura col Tottenham, sarà il momento dell’addio in estate. L’Inter sta continuando a lavorarci forte. Vicario è il grande favorito per la porta nerazzurra.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter forte su Vicario, vogliono andare in fondo. E occhio a novità Sommer”
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Romano: “Inter forte su Vicario, vogliono andare in fondo. E occhio a novità Sommer”
Un nome su tutti per la porta dell'Inter: è quello di Guglielmo Vicario. Ecco gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sul portiere
Occhio a Sommer, la possibilità che rimanga da secondo è un qualcosa che si può prendere in considerazione. Può essere una soluzione, per ora non l’hanno comunicato al giocatore, bisognerà vedere anche la volontà dello stesso Sommer, se rimarrebbe da vice Vicario o meno”.
Anche Matteo Moretto ne ha parlato così: “Vicario è sempre stato il primissimo nome, poi normale che l’Inter abbia sondato anche altri nomi per la porta. Da un certo punto in poi è diventato il favorito, oltre che primo obiettivo. I contatti proseguono e da ciò che so, l’Inter vuole arrivare fino in fondo per Vicario”.
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