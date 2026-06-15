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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano svela: “Inter-Real, in giro si è parlato molto di Endrick: vi dico che in realtà…”
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Romano svela: “Inter-Real, in giro si è parlato molto di Endrick: vi dico che in realtà…”
Nuovi rumors su Endrick e l’Inter dopo l’incontro dei giorni scorsi tra Beppe Marotta e Florentino Perez: ne parla Fabrizio Romano
Nuovi rumors su Endrick e l’Inter dopo l’incontro dei giorni scorsi tra Beppe Marotta e Florentino Perez. Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha fatto chiarezza sulle voci di mercato.
“Si è parlato molto a margine della partita tra le Legends. In giro si è parlato di Endrick e vi dico zero totale, l’Inter non lo ha chiesto e il giocatore resta al Real Madrid parte del progetto di José Mourinho. Assolutamente nulla”, ha detto Romano.
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