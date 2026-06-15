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Inter, c’è un giovane che ha convinto più di tutti: ecco il progetto per lui

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Il percorso dei giovani nerazzurri continua a essere uno dei temi più interessanti in casa Inter. Per il presente ma anche per il futuro
Daniele Mari Direttore 

Il percorso dei giovani nerazzurri continua a essere uno dei temi più interessanti in casa Inter. Non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro. La linea del club è chiara: far crescere i talenti in contesti competitivi, permettere loro di misurarsi con il calcio dei grandi e poi valutarne il rientro alla base con una maturità diversa.

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In questo senso, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ci sono diversi profili che stanno trovando spazio e continuità in Serie C. Tra questi Motta, Quieto e Aidoo, impegnati rispettivamente con Lumezzane, Latina e Pergolettese. Tre esperienze diverse, ma accomunate dallo stesso obiettivo: trasformare il talento in affidabilità, abituarsi ai ritmi del calcio professionistico e accumulare minuti pesanti.

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Getty Images

Il nome che più di tutti sembra aver bruciato le tappe è però quello di Aidoo. Il giovane nerazzurro ha impiegato meno tempo degli altri per ritagliarsi un ruolo importante e ora potrebbe già meritarsi un ulteriore salto di categoria. La Serie B, infatti, può diventare il prossimo passaggio naturale del suo percorso.

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Un’eventuale promozione sportiva non sarebbe casuale, ma pienamente coerente con il progetto costruito dall’Inter sui propri giovani. Prima la formazione nel settore giovanile, poi il prestito in un campionato vero, quindi un livello più alto per testarne personalità, continuità e capacità di incidere.

Se tutto andasse secondo programma, il passaggio successivo sarebbe il ritorno all’Inter, con un bagaglio tecnico e caratteriale più completo.

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