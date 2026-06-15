Inter, c’è un giovane che ha convinto più di tutti: ecco il progetto per lui

Il percorso dei giovani nerazzurri continua a essere uno dei temi più interessanti in casa Inter. Non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro. La linea del club è chiara: far crescere i talenti in contesti competitivi, permettere loro di misurarsi con il calcio dei grandi e poi valutarne il rientro alla base con una maturità diversa.

In questo senso, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ci sono diversi profili che stanno trovando spazio e continuità in Serie C. Tra questi Motta, Quieto e Aidoo, impegnati rispettivamente con Lumezzane, Latina e Pergolettese. Tre esperienze diverse, ma accomunate dallo stesso obiettivo: trasformare il talento in affidabilità, abituarsi ai ritmi del calcio professionistico e accumulare minuti pesanti.