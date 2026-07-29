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L'Inter ha trovato il suo nuovo difensore centrale: si tratta di John Stones, svincolato dopo 10 stagioni di successi con il Manchester City, che domani sosterrà le visite mediche con i nerazzurri e metterà la firma su un contratto biennale. Nonostante questo, i vertici interisti non hanno perso di vista Cristian Romero, l'altro grande obiettivo per rinforzare la retroguardia: l'argentino piace molto, ma le richieste economiche del Tottenham e del suo entourage.

Getty Images

Una pista non ancora tramontata, come scrive il Corriere dello Sport: "Il club nerazzurro aveva anche stanziato una quarantina di milioni per Romero, ma tra il Tottenham che ne chiedeva 50 e le pretese dell'argentino, come ingaggio, e dei suoi agenti, come commissioni, ha capito che i numeri dell'operazione si stavano gonfiando troppo. Cosi, ha virato sullo svincolato Stones".

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"La partita con Romero non è definitivamente chiusa. Potrebbe riaccendersi, però, solo in caso di cessione di Pavard, ma al momento non ci sono offerte concrete, e qualora sia gli Spurs e sia l'argentino abbassassero l'asticella. Di solito agosto, soprattutto la seconda metà, è il periodo dei saldi di mercato. L'Inter può arrivarci con le risorse per fare gli affari migliori".