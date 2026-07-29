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L'Inter avrà presto il suo nuovo difensore: i nerazzurri stanno definendo gli ultimi dettagli per l'arrivo di John Stones, che domani sosterrà le visite mediche e metterà la firma su un contratto biennale. Un rinforzo di esperienza, che porterà qualità importanti all'interno del gruppo, come scrive il Corriere dello Sport: "Cristian Chivu potrà presto piazzare una roccia a protezione del suo fortino. John Stones è pronto a sbarcare a Milano, interrompendo soltanto per un attimo le meritate vacanze al termine di una lunga ed estenuante stagione. Il difensore inglese, reduce anche dalle fatiche del Mondiale, sosterrà le visite mediche con il club nerazzurro nella giornata di domani, quando la squadra intanto sbarcherà ad Hong Kong per cominciare la tournée tra Cina e Australia dopo il ritiro in Germania. Per lui un biennale".

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"Da pilastro della difesa del Manchester City, con cui ha vinto 20 titoli in 10 anni, ha assorbito nel tempo i dettami preziosi di un luminare come Pep Guardiola, in grado di trasmettergli tutto ciò che c'è da sapere sul suo calcio propositivo. All'Inter porterà saggezza e carattere, andando a completare per il momento un reparto che vedrà poi eventuali innesti soltanto in caso di altre uscite.

[...] L'ex City rappresenta l'usato sicuro di cui gli uomini mercato nerazzurri non rinunciano, grazie all'avallo della proprietà americana. Il suo sbarco a Milano conferma, anzi, le parole pronunciate da Marotta a inizio stagione: ci sono linee guida generali in sede di mercato che però ammettono eccezioni davanti ad opportunità che possono alzare il livello della squadra. Per una questione di costi, che rimangono comunque limitati tra ingaggio e commissioni, ed esperienza: in casa nerazzurra sono tutti fermamente convinti che l'apporto dei giovani debba essere bilanciato da quello di giocatori più navigati per contribuire al giusto mix alla ricerca dei successi".

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"Stones quindi arriva per dare qualità al reparto arretrato, consapevole di avere giocatori che in questo momento possono essere davanti nelle gerarchie, ma con cui si ritroverà ad alternarsi molto spesso nel corso della stagione. Come Bisseck, destinato ad avere ancora tanto spazio. La continuità dell'inglese dipenderà anche dalle risposte che riuscirà a garantire dal punto di vista fisico. Al Mondiale ha mostrato una tenuta importante, quella che si augurano di vedere in nerazzurro il più possibile. Nelle ultime due stagioni è rimasto ai box per 252 giorni. Dovrà essere bravo Chivu a gestirlo, ma questo non spaventa il tecnico".