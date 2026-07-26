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L'Inter ha scelto Romero per rinforzare il reparto difensivo, rimandando ogni altro discorso di mercato. Il difensore vorrebbe tornare in Italia, si cerca la quadra per accontentare le richieste del Tottenham.

"Fine mese, al massimo dieci giorni. L’Inter si è data una finestra per tentare di chiudere il colpo Romero. Il rischio, passando il tempo, è che poi si possano inserire altri club che oggi sono interessati al giocatore, ma non possono affondare il colpo dovendo prima cedere, vedi il Barcellona. E dopo la beffa Palestra, il desiderio di non incappare in altri inciampi è massimo. Il club nerazzurro, per questo, ha accelerato. Venerdì il ds Ausilio ha incontrato a Milano gli agenti del difensore argentino che lascerà il Tottenham", scrive Tuttosport.

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"Romero ha aperto al trasferimento a Milano, anche perché all’Inter sarebbe sicuramente titolare (non all'Arsenal, che lo segue, per esempio). L’Inter ha ottenuto un primo sì del “Cuti”, però l’ostacolo principale di questa operazione è sicuramente trovare la quadra con il club inglese. Il Tottenham - che ricordiamo ha proposto Romero all’Inter quando i nerazzurri hanno chiesto informazioni su Spence - valuta il centrale 50 milioni. Essendo però in vendita e avendo rotto con l’ambiente, l’Inter è convinta che il prezzo di Romero sia destinato a calare e che si possa trovare un accordo attorno ai 40 milioni. Se 40 totali - 35 più bonus - o 40 di base più bonus, i dirigenti nerazzurri lo capiranno nei prossimi giorni quando torneranno a parlare col Tottenham. Di sicuro l'Inter, dopo le peripezie dei primi 55 giorni di mercato, ha scelto Romero come principale obiettivo e per questo tenterà di convincere il Tottenham con un'offerta di acquisto a titolo definitivo. Niente prestito con obbligo, né tanto meno con diritto. L'Inter farà all-in su Romero, potendo poi contare sulla possibilità di dilazionare il pagamento in più anni".

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"La domanda che circola negli ambienti nerazzurri è però un'altra. L'acquisto di Romero sarà propedeutico alla cessione di un big? L'Inter smentisce questa ipotesi. La prossima settimana è previsto un incontro per rinnovare il contratto di Bisseck fino al 2031 e Bastoni viene ritenuto un punto fermo della squadra. Però un piccolo dubbio rimane", aggiunge il quotidiano.