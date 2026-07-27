Cristian Romero diventerà dell'Inter entro 10 giorni o non lo diventerà affatto. E' la convinzione del Corriere dello Sport, che parla anche delle cifre del contratto per l'argentino.

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a settimana, al massimo una decina di giorni. È il tempo che si è data l’Inter per sbloccare l'operazione Romero, altrimenti si cambierà obiettivo. Insomma, va bene essere fiduciosi, ma l’affare è complesso e sono necessari una serie di incastri. È stata già avviata la “macchina”, sia con il Tottenham sia con l’entourage del giocatore, si tratta però di trovare la quadratura dei numeri che accontenti tutte le parti in causa.

Le cifre del contratto per il difensore

"Al momento, il lavoro si sta concentrando sul fronte giocatore. Il dialogo è aperto ormai da diversi giorni. La disponibilità di Romero è già stata incassata. Assodata la sua volontà di lasciare gli Spurs, tornare in Italia è una prospettiva che lo alletta.

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A Londra, però, è abituato bene. Nel senso che il Tottenham gli garantisce 6 milioni abbondanti a stagione ed il suo contratto è in scadenza nel 2029. L’Inter vorrebbe fermarsi a quota 5, magari con il corredo di qualche bonus. Ed è chiaro che il vincolo dovrà essere quadriennale o quinquennale"