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L'Inter ha scelto il Cuti Romero come rinforzo per la difesa di Chivu. Si tratta per trovare l'accordo con il Tottenham, queste le ultime novità sulla trattativa, riportate da Sportmediaset:

Getty Images

L'Inter è in pressing costante per questo giocatore è un pallino di Chivu, lo ha dichiarato anche il direttore Ausilio, che è un giocatore che interessa. Il pacchetto è quello di 40 milioni, ma l'Inter pensa a una formula alla Akanji, prestito oneroso con obbligo di riscatto, in modo da poter investire un'altra somma per l'esterno