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Tra i giocatori tenuti monitorati dall'Inter per la fascia destra c'è anche una vecchia conoscenza della Serie A, Wilfried Singo, ora al Galatasaray.

Secondo quanto riporta il portale turco Fanatik, "Il Galatasaray aveva acquistato Wilfried Singo la scorsa estate dal Monaco per 30 milioni di euro. Nonostante alcuni sfortunati infortuni, ogni volta che è sceso in campo ha fatto la differenza grazie alle sue prestazioni e alle sue straordinarie qualità fisiche. Singo aveva iniziato molto bene anche il Mondiale, ma si è nuovamente fermato a causa di un infortunio. Nonostante ciò, diversi club europei continuano a seguirlo con grande interesse. Tra questi, nelle ultime settimane, c'è soprattutto l'Inter".

Getty Images

Il club nerazzurro avrebbe recentemente presentato al Galatasaray un'offerta verbale da 35 milioni di euro, ma la dirigenza giallorossa l'ha respinta. L'allenatore Okan Buruk considera Singo un elemento fondamentale e desidera trattenerlo. Per questo motivo il Galatasaray ha fissato il prezzo del giocatore a 50 milioni di euro, comunicando al suo agente che non verranno prese in considerazione offerte inferiori.

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"Secondo la stampa italiana, l'Inter è molto determinata a chiudere l'operazione ed è pronta a presentare una nuova proposta nei prossimi giorni. In caso di cessione di Singo, il primo obiettivo per sostituirlo sulla fascia destra sarebbe Roland Sallai. Successivamente il club potrebbe puntare anche su un giocatore turco: Arda Okan Kurtulan del Göztepe è uno dei principali candidati. Se l'Inter dovesse aumentare l'offerta fino ad avvicinarsi alla cifra richiesta dal Galatasaray, la trattativa potrebbe entrare nel vivo. In questo scenario il club turco incasserebbe una somma importante e libererebbe anche un posto nella lista degli stranieri".