VIDEO / Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero ma...

Cristian Romero resta uno dei nomi che fanno rumore attorno al mercato dell’Inter, ma Ivan Zazzaroni ha voluto fare chiarezza dopo le discussioni nate nelle ultime ore. Il direttore del Corriere dello Sport è intervenuto su Instagram per precisare il senso della notizia pubblicata dal Corriere dello Sport sul Cuti, finita al centro del dibattito tra i tifosi nerazzurri.

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La questione riguarda soprattutto la distanza tra una notizia di mercato e la percezione che può nascere da un titolo troppo spinto. Zazzaroni, infatti, ha chiarito subito il punto centrale: “Nessun avvicinamento all’Inter: ho il dovere di chiarirlo, visto che dopo la pubblicazione sul nostro sito di una notizia peraltro corretta sul Cuti, s’è scatenato l’inferno nella mia direct”.

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Romero piace all’Inter, questo è noto, ma parlare oggi di avvicinamento (come aveva fatto il Corriere dello Sport) rischia di dare un’idea diversa rispetto allo stato reale della situazione. La trattativa, se mai dovesse entrare davvero nel vivo, resta comunque molto complicata per costi, valutazione del Tottenham e richieste complessive dell’operazione.

“Colpa di una titolazione che definirei ‘dopata’ dal caldo della quale mi scuso”, ha chiosato Zazzaroni.

Romero resta un nome di altissimo livello, gradito per personalità, esperienza internazionale e caratteristiche tecniche, ma il Tottenham continua a chiedere cifre importanti e soprattutto il giocatore ha pretese di ingaggio, al momento, fuori portata. Per altro, lo stesso Romero sembra ambire ad un trasferimento in Liga più che in Italia.