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LA ROSA

Dalla porta all'attacco: il costo medio dei titolari dell'Inter è di 12 mln. Il club nerazzurro ha costruito la sua rosa nel corso degli anni facendo un mix di talenti giovani e italiani e di calciatori stranieri, tanti arrivati a parametro zero.

E sono proprio i giocatori a parametro zero inseriti negli ultimi anni in squadra ad abbassare la media del costo dei cartellini. L'ultimo in ordine d'arrivo è Stones che aveva chiuso la sua esperienza al Manchester City a giugno. Nessuna follia sul mercato, giocatori funzionali che hanno arricchito la squadra interista nel corso degli anni e che costa se si pensa ad una formazione titolare solo 134 mln.

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