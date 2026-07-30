Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Stones firmerà oggi il contratto con l'Inter, ma il mercato dell'Inter va avanti e guarda sempre con attenzione in Premier League

Come sottolinea Mediaset, "L'Inter che, oltre a Stones, potrebbe parlare tanto inglese perché non è tramontata la pista Jones, che è complicata, ma sicuramente è un giocatore che piace. La sua valutazione è di 35 milioni, l'Inter potrebbe arrivare a 25.

L'eventuale cessione di Frattesi potrebbe facilitare l'arrivo di Curtis Jones. E poi Spence, affare complicato, però le parole di De Zerbi fanno capire che il tecnico non sembra per niente contento, potrebbe aprire delle strade".