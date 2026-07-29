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L'Inter blinda Jamal Iddrissou. Il club nerazzurro ha grandissima considerazione del suo attaccante classe 2007 e ha deciso di rifiutare un'offerta importante. Lo racconta il Corriere della Sera: "Sarà un punto fermo della nuova Under 23, dove si era affacciato la scorsa stagione.

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I nerazzurri hanno già respinto diversi assalti dalla Germania, in particolare del Colonia: i tedeschi hanno messo sul piatto quasi un milione di euro per il prestito con diritto di riscatto da sette. Una proposta rispedita al mittente: Iddrissou è tenuto in grande considerazione per il futuro.

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A proposito di elementi attenzionati, è stato blindato Cristian Carrara. L’attaccante classe 2008, campione d’Italia con l’Under 18 e già a segno anche in Primavera, ha firmato il primo contratto da professionista: al momento è in ritiro con l’Under 23, con ogni probabilità sarà uno dei punti fermi dell’Under 20 di Bigica. In uscita il 2010 Saverio Vanacore, destinazione Sampdoria".