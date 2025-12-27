Dove sarà il futuro di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo, ex capitano della Primavera dell'Inter, sta esaltando al Bruges

Dove sarà il futuro di Aleksandar Stankovic? Il centrocampista serbo, ex capitano della Primavera dell'Inter, sta esaltando con le prestazioni al Bruges. L'Inter ha la recompra e presto dovrà decidere cosa fare.

"La stagione super di Stankovic in Belgio ha acceso diversi fari sul mediano. L'Inter, formalmente, non ha ancora deciso se esercitare il contro-riscatto, anche se appare difficile immaginare che se lo lasci scappare. Intanto, diverse big di tutta Europa hanno iniziato a chiedere informazioni. Specialmente inglesi e tedesche. Da Londra sono arrivati sondaggi da parte di Arsenal e Tottenham, poi da Newcastle. E dalla Germania si sono informate sia il Borussia Dortmund che il Bayer Leverkusen", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Recompra o addirittura cessione a prezzo superiore? — "L'Inter potrebbe pure decidere di riportare Stankovic a Milano e poi rivenderlo a cifre superiori rispetto a quelle concordate con il Bruges. Ma tutto resta in divenire, tranne il sogno di Aleks. Che è sempre lo stesso: giocare e vincere con l'Inter, come papà Dejan"

Le parole di Chivu su Stankovic a Fcinter1908 — "Stankovic può avere un futuro all'Inter? Sono felicissimo per lui, sono il primo tifoso di Stankovic insieme al padre. Lo conosco fin da piccolo, ho avuto la fortuna di allenarlo, gli ho trasmesso i valori del mondo del calcio. Ha intrapreso questa strada, ha avuto il coraggio di tagliare il cordone, si è fatto le ossa in Svizzera, poi ha scelto di andare al Bruges, che ha insistito molto per averlo.

E' un ragazzo intelligente, capisce bene quale sarà il futuro. Noi lo guardiamo con interesse e anche ammirazione, è un nostro prodotto, è un interista, ha i colori nerazzurri dentro il sangue, nessuno più di lui. Mi fa piacere vederlo ad altissimi livelli. Fa prestazioni che permettono alla nostra società di guardarlo con molta attenzione"