Walter Zenga ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower in merito al calcio italiano. Quali sono i migliori portieri in circolazione? "Rimango sugli italiani senza nulla togliere ai vari Maignan, Svilar, Milinkovic etc etc. Oggi l'Italia calcistica nel ruolo del Portiere è coperta abbondantemente: Donnarumma, Vicario, Carnesecchi, Meret, Caprile, Di Gregorio, Falcone ... tanti e tutti davvero bravi", ha dichiarato l'ex portiere dell'Inter.
Zenga: “Portiere? Mi fido della dirigenza Inter, ma per la prossima stagione punterei su…”
I suggerimenti per la dirigenza nerazzurra
Prossima stagione, chi sarà il portiere dell'Inter?—
"Mi piacerebbe un italiano tipo Vicario, Carnesecchi, Caprile. Ma mi fido della dirigenza e delle scelte che farà lo staff tecnico", ha aggiunto Walter Zenga a proposito del portiere che potrebbe difendere la porta dell'Inter nella prossima stagione.
