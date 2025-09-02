FC Inter 1908
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il mercato estivo dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il mercato estivo dell'Inter: "Il voto all'Inter è un bel 7. Il top è Sucic, è un giocatore di talento, quello che salta l'uomo e che può dare fantasia e gioventù in un centrocampo che sembra un po' piegato su se stesso e sull'età di alcuni protagonisti: Mkhitaryan ma non solo, mi riferisco anche a Calhanoglu.

Mi piace anche Akanji, secondo me è un acquisto sottovalutato, c'è l'effetto sorpresa: lo svizzero è stato soffiato al Milan, sa giocare sia centrale che braccetto, sa giocare anche a 4. E' un ottimo acquisto e non farà rimpiangere Pavard, che quest'estate aveva pensato bene di curare una distorsione alla caviglia giocando a padel.

Tra i flop ci sono le aspettative fallite: Lookman portato avanti per un mese e poi non è arrivato, Koné sarebbe stato un acquisto straordinario ma invece è arrivato Diouf, che in prospettiva magari sarà anche meglio, ma al momento non c'è paragone. E anche Chivu, che era ed è un'ottima scelta, è stato fatto passare come il ripiego dopo il no di Fabregas: non è stata una strategia esattamente vincente, mette in difficoltà un professionista serio e bravo".

