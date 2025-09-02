Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il mercato estivo dell'Inter

Marco Astori Redattore 2 settembre - 17:10

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il mercato estivo dell'Inter: "Il voto all'Inter è un bel 7. Il top è Sucic, è un giocatore di talento, quello che salta l'uomo e che può dare fantasia e gioventù in un centrocampo che sembra un po' piegato su se stesso e sull'età di alcuni protagonisti: Mkhitaryan ma non solo, mi riferisco anche a Calhanoglu.

Mi piace anche Akanji, secondo me è un acquisto sottovalutato, c'è l'effetto sorpresa: lo svizzero è stato soffiato al Milan, sa giocare sia centrale che braccetto, sa giocare anche a 4. E' un ottimo acquisto e non farà rimpiangere Pavard, che quest'estate aveva pensato bene di curare una distorsione alla caviglia giocando a padel.

Tra i flop ci sono le aspettative fallite: Lookman portato avanti per un mese e poi non è arrivato, Koné sarebbe stato un acquisto straordinario ma invece è arrivato Diouf, che in prospettiva magari sarà anche meglio, ma al momento non c'è paragone. E anche Chivu, che era ed è un'ottima scelta, è stato fatto passare come il ripiego dopo il no di Fabregas: non è stata una strategia esattamente vincente, mette in difficoltà un professionista serio e bravo".