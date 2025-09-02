FC Inter 1908
Romano: “Pavard, zero obblighi. Le cifre. Cosa pensa l’Inter di Akanji oltre il 2025”

Romano: “Pavard, zero obblighi. Le cifre. Cosa pensa l’Inter di Akanji oltre il 2025” - immagine 1
Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ha raccontato alcuni dettagli sull'ultimo giorno di mercato dell'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ha raccontato alcuni dettagli sull'ultimo giorno di mercato dell'Inter. I nerazzurri hanno chiuso per Akanji in entrata, con Pavard che invece ha salutato Milano approdando al Marsiglia.

Ecco cosa racconta Romano: "Akanji arriva all'Inter per 2 mln di prestito più 15 mln di diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di scudetto Inter e, in più, Akanji dovrebbe giocare il 50% delle partite. Posso dirvi che l'Inter ha voluto accettare questa formula perché era la più rapida. Fare un titolo definitivo sarebbe stato economicamente più impegnativo e lungo anche in termini di tempi, con visite mediche e altre questioni.

Romano: “Pavard, zero obblighi. Le cifre. Cosa pensa l’Inter di Akanji oltre il 2025”- immagine 2

L'Inter crede in Akanji non solo come giocatore in prestito: ha la sensazione, da quanto mi risulta, che possa fare anche il centrale. Ha 30 anni, magari nei prossimi anni, perdendo skills fisiche ma mantenendo quelle di leadership e costruzione dal basso, potrà essere una pedina importante sia da braccetto sia da centrale, in una posizione nella quale l'Inter ha Acerbi e de Vrij in scadenza di contratto. Akanji non è un acquisto di emergenza ma da quanto mi risulta l'Inter ci punta anche in prospettiva"

Romano: “Pavard, zero obblighi. Le cifre. Cosa pensa l’Inter di Akanji oltre il 2025”- immagine 3
Getty Images

"Per Pavard, invece, il diritto di riscatto del Marsiglia è 16 mln. Pavard va in prestito con diritto, da quanto mi risulta non c'è obbligo. Non può scattare neanche in caso di vittoria del campionato o della Champions, è un semplice diritto da 16 mln"

