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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, ecco il primo vero obiettivo di mercato. Le ultime novità su Pio Esposito
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Sky – Inter, ecco il primo vero obiettivo di mercato. Le ultime novità su Pio Esposito
L'Inter continua a lavorare per rinforzare e sistemare la squadra di Chivu in vista della prossima stagione. L'esterno destro è la priorità
L'Inter continua a lavorare per rinforzare e sistemare la squadra di Chivu in vista della prossima stagione. L'esterno destro è la priorità, come spiega Sky Sport:
Inter mai in corsa per Nico Paz, era interessata, sarebbe entrata in corsa ma non ha avuto tempo e modo. Poteva rappresentare un'opportunità per un grandissimo investimento. Come prima cosa l'Inter cercherà di coprire quella che è una mancanza sulla fascia destra, si iscrive alla corsa per Khalaili. L'union lo valuta 25 milioni, nel frattempo l'Inter valuta il prolungamento del contratto di Pio Esposito, c'è voglia di blindare l'attaccante.
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