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calciomercato
Sabatini: “Ho scoperto l’esterno destro giusto, da prendere subito! È meglio di…”
Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo profilo YouTube, ha parlato del mercato dell'Inter e delle priorità del club nerazzurro per rinforzare la squadra di Chivu:
Ho scoperto un giocatore per la fascia destra dal Mondiale a parametro zero. Krepin Diatta, lo prendi a zero, ma prendetelo. Dite che ve l'ha consigliato Sabatini, mi sembra un buonissimo giocatore. Diatta è meglio di Norton-Cuffy. Ti dico chi deve comprare l'Inter, leggo un messaggio: abbiamo bisogno di uno/centrali, un quinto a destra e un centrocampista. L'Inter ha un grande vantaggio, ha una grande squadra e per ora ha preso Provedel. Martinez che sia meglio del Sommer della finale di Champions non credo proprio e sostituire Dumfries è una bella botta da rimediare
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