Ho scoperto un giocatore per la fascia destra dal Mondiale a parametro zero. Krepin Diatta, lo prendi a zero, ma prendetelo. Dite che ve l'ha consigliato Sabatini, mi sembra un buonissimo giocatore. Diatta è meglio di Norton-Cuffy. Ti dico chi deve comprare l'Inter, leggo un messaggio: abbiamo bisogno di uno/centrali, un quinto a destra e un centrocampista. L'Inter ha un grande vantaggio, ha una grande squadra e per ora ha preso Provedel. Martinez che sia meglio del Sommer della finale di Champions non credo proprio e sostituire Dumfries è una bella botta da rimediare