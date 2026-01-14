FC Inter 1908
L'identikit è chiaro: l'Inter cerca un'opportunità precisa per la fascia destra aspettando il rientro di Denzel Dumfries, svela Sky Sport
Alessandro Cosattini 

L'identikit è chiaro: l'Inter cerca un'opportunità precisa per la fascia destra, svela Luca Marchetti in collegamento a Sky Sport.

"L’Inter non ha trovato un’operazione simile a Cancelo per la fascia destra, il nome era quello, al momento un’altra opportunità così non è stata trovata. Il club non prende tanto per prendere in quel ruolo, non c’è un nome per quel ruolo per il momento", ha spiegato il giornalista.

Ma il profilo cercato è chiaro, aspettando il prima possibile il rientro di Denzel Dumfries dall'infortunio.

