L'identikit è chiaro: l'Inter cerca un'opportunità precisa per la fascia destra, svela Luca Marchetti in collegamento a Sky Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Mercato Inter, ecco l’identikit a destra! “Club cerca questo tipo di opportunità”
calciomercato
Sky – Mercato Inter, ecco l’identikit a destra! “Club cerca questo tipo di opportunità”
L'identikit è chiaro: l'Inter cerca un'opportunità precisa per la fascia destra aspettando il rientro di Denzel Dumfries, svela Sky Sport
"L’Inter non ha trovato un’operazione simile a Cancelo per la fascia destra, il nome era quello, al momento un’altra opportunità così non è stata trovata. Il club non prende tanto per prendere in quel ruolo, non c’è un nome per quel ruolo per il momento", ha spiegato il giornalista.
Ma il profilo cercato è chiaro, aspettando il prima possibile il rientro di Denzel Dumfries dall'infortunio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA