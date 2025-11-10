FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Santini ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Lazio e ha parlato di mercato
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Santini ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Lazio. Inoltre il giornalista ha parlato di una ipotetica operazione di mercato tra i nerazzurri e la Juve. "La Lazio ha giocato piuttosto bene, ma l'Inter gioca male con le piccole perché si sente superiore, mentre con le grandi tira fuori quello che è. Chivu è un bell'allenatore. Ho visto gli andamenti delle squadre in Europa e vedo che la figura del centravanti segna meno, perché manca il regista classico che piazza la palla davanti, ma l'Inter ce l'ha ed è Calhanoglu".

Come vede la Juventus?

"Spalletti è arrivato da pochissimo, ha chiesto Frattesi e si sta pensando a uno scambio Frattesi-Locatelli, perché Frattesi fa la riserva ed era un chiodo fisso di Spalletti in Nazionale. Diamo tempo a Spalletti però". 

