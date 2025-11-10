Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Santini ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Lazio. Inoltre il giornalista ha parlato di una ipotetica operazione di mercato tra i nerazzurri e la Juve. "La Lazio ha giocato piuttosto bene, ma l'Inter gioca male con le piccole perché si sente superiore, mentre con le grandi tira fuori quello che è. Chivu è un bell'allenatore. Ho visto gli andamenti delle squadre in Europa e vedo che la figura del centravanti segna meno, perché manca il regista classico che piazza la palla davanti, ma l'Inter ce l'ha ed è Calhanoglu".
Santini: “Spalletti ha chiesto questo giocatore dell’Inter e si sta pensando a uno scambio”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Santini ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Lazio e ha parlato di mercato
Come vede la Juventus?—
"Spalletti è arrivato da pochissimo, ha chiesto Frattesi e si sta pensando a uno scambio Frattesi-Locatelli, perché Frattesi fa la riserva ed era un chiodo fisso di Spalletti in Nazionale. Diamo tempo a Spalletti però".
(TMW Radio)
