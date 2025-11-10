FC Inter 1908
Moretto: “Spalletti grandissimo ammiratore di Frattesi. Un’operazione tra Inter e Juve…”

L'esperto di mercato, Matteo Moretto, ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi negli ultimi giorni accostato anche alla Juve
L'esperto di mercato, Matteo Moretto, ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi negli ultimi giorni accostato anche alla Juve:

Si è parlato tanto di Frattesi e di un'operazione con la Juve legata a qualche scambio, Spalletti grandissimo ammiratore di Davide Frattesi ma a oggi è assolutamente concentrato sul presente. Vuole recuperare al meglio il suo stato di forma, il suo minutaggio. Non ci sono contatti tra club, tra entourage Frattesi e Juve. Al momento è tutto fermo. 

