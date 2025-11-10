Si è parlato tanto di Frattesi e di un'operazione con la Juve legata a qualche scambio, Spalletti grandissimo ammiratore di Davide Frattesi ma a oggi è assolutamente concentrato sul presente. Vuole recuperare al meglio il suo stato di forma, il suo minutaggio. Non ci sono contatti tra club, tra entourage Frattesi e Juve. Al momento è tutto fermo.