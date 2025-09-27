Sono sei i giocatori dell’Inter in scadenza al prossimo 30 giugno 2026: uno soltanto tra di loro ha chance di restare

Sono sei i giocatori dell’Inter in scadenza al prossimo 30 giugno 2026: attenzione al loro futuro. Da Yann Sommer a Henrikh Mkhitaryan, passando per Francesco Acerbi e Stefan De Vrij: ecco il punto della Gazzetta dello Sport sui nerazzurri in scadenza.

“Per tanti dei recenti protagonisti nerazzurri, l'avventura a Milano si avvicina sempre più alla fine: il 30 giugno del 2026 scadranno infatti naturalmente i contratti di Sommer, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan.

L'unico caso, paradossalmente, viene rappresentato proprio dal profilo meno noto, il terzo portiere Raffaele Di Gennaro. Tra tutti e sei i giocatori in scadenza di contratto, il più vicino alla permanenza all'Inter potrebbe davvero essere Di Gennaro. Per due motivazioni ben precise. Primo: l'ingaggio, che si attesta intorno ai 200.000 euro a stagione. Secondo: una questione di liste. Essendo Di Gennaro cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, fa comodo all'Inter sia per quanto riguarda la lista Serie A sia per quella relativa alla Champions League. Trarre conclusioni sarà forse prematuro, ma l'Inter del futuro si modella già a partire da oggi. Da contratti pesanti che, molto probabilmente, non verranno rinnovati”, si legge.