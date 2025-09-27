L’Inter può ritrovarsi con un importantissimo tesoretto da reinvestire sul mercato per la prossima stagione. Ne parla La Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri possono arrivare a quasi 30 milioni di euro per la prossima estate.
Inter, 25/30 mln da reinvestire sul mercato senza cessioni illustri? Il piano per il tesoretto
L’Inter può ritrovarsi con un importantissimo tesoretto di mercato da reinvestire per la prossima stagione: ecco come
“Sommer guadagna 2,5 milioni netti e la direzione della società va verso la valorizzazione di Josep Martinez e un investimento su un altro profilo giovane; De Vrij percepisce addirittura 3,8 milioni netti, Acerbi 1,5, Darmian 2,5, Mkhitaryan lo stesso ingaggio del difensore olandese. Tanti, tantissimi soldi che l'Inter risparmierebbe volentieri per poi "dirottarli" su investimenti diversi.
Il totale, al lordo, dice una cifra davvero importante, tra i 25 e i 30 milioni”, si legge. Sono i soldi che il club risparmierebbe dai giocatori in scadenza al 30 giugno 2026.
