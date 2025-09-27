"Il mercato dei portieri è destinato ad essere uno dei più interessanti. Ovviamente stiamo parlando della prossima estate ma questi mesi saranno decisivi per capire le strategie di alcuni club. La questione Maignan è una delle più calde ma attenzione anche a quello che potrebbe accadere in casa Inter con Sommer. La sensazione è che a fine stagione ci possa essere un addio e per questo ecco che l’Inter sta pensando a quali potrebbero essere le eventuali alternative.