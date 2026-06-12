Importanti aggiornamenti sul mercato dell’Inter da Alfredo Pedullà: ecco le novità su Frattesi, Provedel e l'ipotesi scambio con la Juve

Alessandro Cosattini Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 13 giugno 2026 | 00:05)

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Importanti aggiornamenti sul mercato dell’Inter da parte di Alfredo Pedullà. In primis, il giornalista a Sportitalia ha parlato dì Ivan Provedel. “Previsto un incontro tra l’agente di Provedel e la Lazio settimana prossima. Lui vuole l’Inter e non è un problema di ingaggio, si farà di tutto per trovare una soluzione”.

Poi Pedullà ha parlato di un possibile scambio sull’asse Inter-Juve. “La permanenza di Andrea Cambiaso non è scontata, anzi. In caso di una proposta ritenuta congrua, il terzino potrebbe cambiare aria, a quel punto la Juventus si dovrebbe dedicare a un sostituto. Cambiaso potrebbe entrare in uno scambio con Frattesi, a maggior ragione se l’Inter non dovesse rilanciare per Palestra. Sono stati fatti una dozzina di nomi in caso di addio di Cambiaso, alcune con grande fantasia e senza possibilità”, si legge.

E, a proposito di Frattesi, Pedullà ha aggiunto che “il Napoli non è interessato”.