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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Occhio a questo scambio Inter-Juve! Cosa mi risulta su Frattesi-Napoli e Provedel ora…”

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Pedullà: “Occhio a questo scambio Inter-Juve! Cosa mi risulta su Frattesi-Napoli e Provedel ora…”

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Importanti aggiornamenti sul mercato dell’Inter da Alfredo Pedullà: ecco le novità su Frattesi, Provedel e l'ipotesi scambio con la Juve
Alessandro Cosattini Redattore 

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Importanti aggiornamenti sul mercato dell’Inter da parte di Alfredo Pedullà. In primis, il giornalista a Sportitalia ha parlato dì Ivan Provedel. “Previsto un incontro tra l’agente di Provedel e la Lazio settimana prossima. Lui vuole l’Inter e non è un problema di ingaggio, si farà di tutto per trovare una soluzione”.

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Poi Pedullà ha parlato di un possibile scambio sull’asse Inter-Juve. “La permanenza di Andrea Cambiaso non è scontata, anzi. In caso di una proposta ritenuta congrua, il terzino potrebbe cambiare aria, a quel punto la Juventus si dovrebbe dedicare a un sostituto. Cambiaso potrebbe entrare in uno scambio con Frattesi, a maggior ragione se l’Inter non dovesse rilanciare per Palestra. Sono stati fatti una dozzina di nomi in caso di addio di Cambiaso, alcune con grande fantasia e senza possibilità”, si legge.

Inter Frattesi
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E, a proposito di Frattesi, Pedullà ha aggiunto che “il Napoli non è interessato”.

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