Il centrocampista è al centro del mercato in uscita del club nerazzurro. La società inglese è la più interessata al giocatore

Davide Frattesi lascerà l'Interdopo diverse sessioni di mercato in cui il suo futuro è stato in bilico. È un calciatore in uscita, perché cerca più spazio da protagonista, e il club nerazzurro ha fissato una sorta di prezzo, attorno ai 30 mln di euro.