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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, fissato il prezzo per Frattesi. Il Nottingham Forrest vuole offrire…
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Sky – Inter, fissato il prezzo per Frattesi. Il Nottingham Forrest vuole offrire…
Il centrocampista è al centro del mercato in uscita del club nerazzurro. La società inglese è la più interessata al giocatore
Davide Frattesi lascerà l'Interdopo diverse sessioni di mercato in cui il suo futuro è stato in bilico. È un calciatore in uscita, perché cerca più spazio da protagonista, e il club nerazzurro ha fissato una sorta di prezzo, attorno ai 30 mln di euro.
Il Nottingham Forrest è la squadra che più si è avvicinata ed è la squadra più interessata al di là di quelle che potrebbero essere eventuali offerte che potrebbero arrivare dall'Italia. Il club inglese ha pronta un'offerta per 25 mln di euro più bonus: da vedere se arriverà l'affondo con la formalizzazione dell'offerta per il centrocampista nerazzurro e se basterà a strapparlo al club nerazzurro.
(Fonte: SS24)
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