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Seba Esposito cambia squadra in Serie A? Spunta questa ipotesi. E l’Inter…

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Dopo averlo riscattato dall'Inter, il Cagliari sembra pronto ad ascoltare offerte per Sebastiano Esposito: Inter attenta agli sviluppi
Alessandro Cosattini Redattore 

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Dopo averlo riscattato dall'Inter, il Cagliari sembra pronto ad ascoltare offerte per Sebastiano Esposito, reduce da una stagione da 7 gol in 36 partite di Serie A.

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Secondo La Stampa, sulle tracce dell’attaccante ex Inter c’è il Torino, che pensa a lui per rinforzare l’attacco, soprattutto se dovesse partire Giovanni Simeone.

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Il Cagliari lo valuta 15 milioni di euro che, se confermati nella vendita del calciatore, garantirebbero all'Inter un incasso di circa 6 milioni di euro, visto che nell'accordo col Cagliari i nerazzurri si sono garantiti il 40% sulla futura rivendita. Una situazione monitorata dunque con grande attenzione anche dai nerazzurri...

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