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fcinter1908 calciomercato mercato inter Seba Esposito cambia squadra in Serie A? Spunta questa ipotesi. E l’Inter…
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Seba Esposito cambia squadra in Serie A? Spunta questa ipotesi. E l’Inter…
Dopo averlo riscattato dall'Inter, il Cagliari sembra pronto ad ascoltare offerte per Sebastiano Esposito: Inter attenta agli sviluppi
Dopo averlo riscattato dall'Inter, il Cagliari sembra pronto ad ascoltare offerte per Sebastiano Esposito, reduce da una stagione da 7 gol in 36 partite di Serie A.
Secondo La Stampa, sulle tracce dell’attaccante ex Inter c’è il Torino, che pensa a lui per rinforzare l’attacco, soprattutto se dovesse partire Giovanni Simeone.
Il Cagliari lo valuta 15 milioni di euro che, se confermati nella vendita del calciatore, garantirebbero all'Inter un incasso di circa 6 milioni di euro, visto che nell'accordo col Cagliari i nerazzurri si sono garantiti il 40% sulla futura rivendita. Una situazione monitorata dunque con grande attenzione anche dai nerazzurri...
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