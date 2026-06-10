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Gds – Mercato, Inter in fase ben avanzata per Jones: ma occhio ad Atta perché…
L'Inter, oltre a Solet e Palestra, è alla ricerca di un tassello per rinforzare anche il centrocampo: e i due nomi più caldi al momento sono quelli di Curtis Jones del Liverpool e Arthur Atta dell'Udinese. Ecco il punto della situazione da La Gazzetta dello Sport.
"L'Inter è da tempo entrata in una fase di trattative ben più avanzata con Jones rispetto che con Atta. L'inglese del Liverpool è stato vicino a gennaio, ha chiesto a Chiesa come si vive in Italia, è attratto da una nuova vita dopo un'intera carriera in Premier League e ha già una bozza di accordo sul piano personale con la società nerazzurra. Resta, e non è certamente un dettaglio, una distanza di circa 10 milioni tra l'offerta interista e la richiesta Reds.
Nell'incontro tra Udinese ed Inter di martedì, oltre al nome di Solet - per cui era effettivamente stato organizzato il meeting, con tanto di offerta dei nerazzurri alzata - è emerso pure quello di Arthur Atta. Un profilo che piace e ad oggi nulla più, ma comunque molto apprezzato dall'Inter nel caso in cui dovesse naufragare la trattativa con il Liverpool per Jones. Nelle prossime settimane potrebbe pure trasformarsi in qualcosa di più rispetto ad un semplice monitoraggio".
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