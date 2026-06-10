L'Inter , oltre a Solet e Palestra, è alla ricerca di un tassello per rinforzare anche il centrocampo: e i due nomi più caldi al momento sono quelli di Curtis Jones del Liverpool e Arthur Atta dell'Udinese. Ecco il punto della situazione da La Gazzetta dello Sport.

"L'Inter è da tempo entrata in una fase di trattative ben più avanzata con Jones rispetto che con Atta. L'inglese del Liverpool è stato vicino a gennaio, ha chiesto a Chiesa come si vive in Italia, è attratto da una nuova vita dopo un'intera carriera in Premier League e ha già una bozza di accordo sul piano personale con la società nerazzurra. Resta, e non è certamente un dettaglio, una distanza di circa 10 milioni tra l'offerta interista e la richiesta Reds.