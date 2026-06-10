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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Provedel-Inter, c’è l’accordo: cifre e durata! Il vero budget per il cartellino è…”
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Pedullà: “Provedel-Inter, c’è l’accordo: cifre e durata! Il vero budget per il cartellino è…”
Novità importanti da Alfredo Pedullà su Ivan Provedel in chiave Inter dopo l’incontro di oggi con l’agente del portiere
Novità importanti su Ivan Provedel in chiave Inter dopo l’incontro di oggi con l’agente del portiere. Queste le ultimissime da Alfredo Pedullà su Sportitalia.
“Confermo che c’è un accordo sull’ingaggio, al netto di smentite: 1,5 milioni a stagione per 3 anni. L’accordo c’è ma non è decisivo, lui guadagna 1 milione in più ora.
Adesso si passa alla trattativa con la Lazio, dipende tutto dall’indennizzo. L’Inter arriva a massimo 2,5 milioni, Lotito chiederà di più. L’Inter lo ha scelto, ora però va preso”.
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