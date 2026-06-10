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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Provedel-Inter, c’è l’accordo: cifre e durata! Il vero budget per il cartellino è…”

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Pedullà: “Provedel-Inter, c’è l’accordo: cifre e durata! Il vero budget per il cartellino è…”

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Novità importanti da Alfredo Pedullà su Ivan Provedel in chiave Inter dopo l’incontro di oggi con l’agente del portiere
Alessandro Cosattini Redattore 

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Novità importanti su Ivan Provedel in chiave Inter dopo l’incontro di oggi con l’agente del portiere. Queste le ultimissime da Alfredo Pedullà su Sportitalia.

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“Confermo che c’è un accordo sull’ingaggio, al netto di smentite: 1,5 milioni a stagione per 3 anni. L’accordo c’è ma non è decisivo, lui guadagna 1 milione in più ora.

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Adesso si passa alla trattativa con la Lazio, dipende tutto dall’indennizzo. L’Inter arriva a massimo 2,5 milioni, Lotito chiederà di più. L’Inter lo ha scelto, ora però va preso”.

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