"Va detto - aggiunge il giornale sul giocatore - che al Torino Seba piace da un pezzo e l’acuto nel faccia a faccia dell’ultimo weekend ha avuto solamente l’effetto di rinvigorire le attenzioni granata sul classe 2002. Esposito (7 gol e 5 assist in campionato), infatti, è nei radar del Toro da un paio di mesi. Non a caso qualche settimana fa c’era stato anche un primo approccio col suo agente".