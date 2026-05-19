"Va detto - aggiunge il giornale sul giocatore - che al Torino Seba piace da un pezzo e l’acuto nel faccia a faccia dell’ultimo weekend ha avuto solamente l’effetto di rinvigorire le attenzioni granata sul classe 2002. Esposito (7 gol e 5 assist in campionato), infatti, è nei radar del Toro da un paio di mesi. Non a caso qualche settimana fa c’era stato anche un primo approccio col suo agente".
La valutazione del club rossoblù per l'ex talento interista è di 15 mln. Una cifra alta, ma si potrebbe ragionare - conclude TS - su una doppia operazione con Prati che verrà riscattato in cambio della richiesta di uno sconto.
(Fonte: TS)
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