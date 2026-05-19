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TS – Torino su Sebastiano Esposito: contatti con il Cagliari. Inter ha percentuale sulla rivendita

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Il calciatore è stato appena riscattato, con il raggiungimento della salvezza, dal club rossoblù e il club granata ci starebbe pensando
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

TuttoSportoggi ribadisce dell'interesse del Torino per Sebastiano Esposito, il calciatore che il Cagliari ha appena riscattato, con l'obiettivo salvezza raggiunto, dall'Inter che ha conservato sul suo cartellino una percentuale del 40% sulla futura rivendita. I rossoblù verseranno intanto nelle casse interiste 4 mln.

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I ds dei due club, Petrachi e Angelozzi, hanno parlato in occasione della gara di domenica all'Unipol Domus, una gara nella quale l'ex nerazzurro ha fatto davvero bene, al di là del gol segnato. Il quotidiano sportivo parla dell'incontro tra i due dirigenti. E a proposito dell'attaccante rossoblù scrivono: "La società del presidente Urbano Cairo ha messo gli occhi su quel Sebastiano Esposito che - ammesso servissero ulteriori conferme - ha incantato domenica al cospetto della formazione di D’Aversa", si legge. 

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"Va detto - aggiunge il giornale sul giocatore - che al Torino Seba piace da un pezzo e l’acuto nel faccia a faccia dell’ultimo weekend ha avuto solamente l’effetto di rinvigorire le attenzioni granata sul classe 2002. Esposito (7 gol e 5 assist in campionato), infatti, è nei radar del Toro da un paio di mesi. Non a caso qualche settimana fa c’era stato anche un primo approccio col suo agente". 

La valutazione del club rossoblù per l'ex talento interista è di 15 mln. Una cifra alta, ma si potrebbe ragionare - conclude TS - su una doppia operazione con Prati che verrà riscattato in cambio della richiesta di uno sconto.

(Fonte: TS)

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