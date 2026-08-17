GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Dopo aver saltato la gara col Monaco, Curtis Jones ha dato forfait anche nella doppia amichevole contro il Como. Una scelta dettata ufficiosamente da un problema all'anca del centrocampista, ma per qualcuno c'è l'ombra del mercato.

"Da mesi flirta con il club nerazzurro piazzando "mi piace" a profusione su tutto ciò che riguarda la squadra guidata da Cristian Chivu, l'uomo che più di tutti vorrebbe vedere il centrocampista inglese imbarcarsi su un volo diretto dal Merseyside a Milano. L'ultimo like è arrivato sotto al post con cui il connazionale John Stones ha celebrato il suo debutto (con gol) in nerazzurro, nell'amichevole contro il Betis Siviglia, ma è ormai da svariate settimane che Jones sta mandando segnali inequivocabili sia all'Inter che al Liverpool", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L'interesse ampiamente reciproco tra l'Inter e Jones è sbocciato in tempi non sospetti, già dallo scorso gennaio, quando però non si trasformò in nulla di più concreto a causa di una serie di incastri mancanti. Ma il fuoco della passione non si è mai spento e anzi è stato alimentato con il trascorrere di settimane e mesi. Così, nel frattempo, Jones si è virtualmente avvicinato sempre di più al mondo nerazzurro: non solo il like a Stones, "giustificabile" in quanto connazionale, ma pure il follow a Bastoni, un altro mi piace sotto un post dell'esperto di mercato Fabrizio Romano che raccontava il trasferimento di Spence all'Inter, sotto quello di Thuram "travestito" da Kobe Bryant dopo la vittoria dello scudetto...".

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"E poi ci sono le vicende di campo, ben più rumorose rispetto al mondo di Instagram. Virale, a proposito di social, è diventato il bisticcio tra Jones e il compagno di reparto Szoboszlai dopo l'amichevole dei Reds contro il Wrexham in cui, secondo alcuni inglesi tifosi inglesi particolarmente attenti al labiale, Curtis avrebbe detto "ascolta, sono stufo: non posso più stare in questo club". Senza addentrarsi in una complessa lettura di un labiale in lingua inglese ma limitandosi solo a mimica e gestualità del centrocampista, la "traduzione" appare particolarmente sensata. L'ultimo segnale, altrettanto forte, è arrivato dalle ultime tre amichevoli del Liverpool. A cui Jones non ha partecipato. Zero minuti nella sconfitta dei Reds contro il Monaco, altrettanti nella "doppia" di ieri contro il Como. Un'assenza dovuta formalmente ad un problema all'anca. Ma realmente... chissà".

(Gazzetta dello Sport)