Dopo la vittoria nell'ultima amichevole contro il Betis Siviglia, l'Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile per preparare l'esordio ufficiale
VIDEO / Che gol di Stones all'esordio con l'Inter! Destro alla Lautaro e Betis ko
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Dopo la vittoria nell'ultima amichevole contro il Betis Siviglia, l'Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile per preparare l'esordio ufficiale nella nuova stagione, previsto per sabato pomeriggio in campionato a San Siro contro il Monza.
Fra i presenti anche Djed Spence: il nuovo acquisto, come riferisce Sky Sport, si è allenato con i compagni e ha iniziato a prendere confidenza con la nuova realtà. Da capire se sarà già arruolabile per la partita di sabato.
Da valutare anche le condizioni di Lautaro, Thuram e il nuovo acquisto Stones, a segno proprio contro il Betis nel suo esordio in nerazzurro.
(Fonte: Sky Sport)
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