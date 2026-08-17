Dopo la vittoria nell'ultima amichevole contro il Betis Siviglia, l'Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile per preparare l'esordio ufficiale

Marco Macca
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VIDEO / Che gol di Stones all'esordio con l'Inter! Destro alla Lautaro e Betis ko

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Dopo la vittoria nell'ultima amichevole contro il Betis Siviglia, l'Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile per preparare l'esordio ufficiale nella nuova stagione, previsto per sabato pomeriggio in campionato a San Siro contro il Monza.

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Fra i presenti anche Djed Spence: il nuovo acquisto, come riferisce Sky Sport, si è allenato con i compagni e ha iniziato a prendere confidenza con la nuova realtà. Da capire se sarà già arruolabile per la partita di sabato.

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Da valutare anche le condizioni di Lautaro, Thuram e il nuovo acquisto Stones, a segno proprio contro il Betis nel suo esordio in nerazzurro.

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(Fonte: Sky Sport)

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