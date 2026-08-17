Intervenuto ai microfoni di 103FM, Boaz Goren, agente di Anan Khalaili, è tornato sul mancato arrivo all'Inter perché non aveva ricevuto l'idoneità sportiva.

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"Può sembrare divertente, ma è stato facile. Anan è arrivato dove è arrivato perché è un calciatore eccellente, ma non solo: ha anche una personalità fuori dal comune. Quando guardiamo i giocatori dall’esterno, ci aspettiamo che, qualunque cosa accada loro in campo, vadano avanti molto rapidamente. Anan è fatto così. Eravamo nelle stanze di un hotel, Anan era nella camera accanto alla mia, con una parete che ci separava. Sono andato da lui e gli ho detto definitivamente che la questione non era più risolvibile. Quattro minuti dopo era di nuovo nella mia stanza e ridevamo semplicemente. Quando vediamo che una situazione non è risolvibile? Si ride, va bene, e si va avanti".

Instagram @anankhalaily

"Anan probabilmente non giocherà in Italia finché non cambieranno il protocollo, mentre in Inghilterra ci sono voluti meno di due minuti perché il medico lo autorizzasse quando la questione era sul tavolo. È molto chiaro che l’Inter fosse una cosa eccellente, ma siamo andati avanti perché era diventata impossibile. Da quel momento posso raccontare che ogni club europeo in grado di pagare la cifra, non certo bassa, versata per lui, e che aveva bisogno di un giocatore come Anan, si è fatto avanti. In tutta Europa e a tutti i livelli. Il livello dei club con cui sono entrato in contatto grazie a questo giocatore, come agente, mi emoziona ancora oggi. Il mercato parla e ci sono persone che individuano le posizioni di cui hanno bisogno per la stagione successiva. Anche se Anan fosse il miglior giocatore del mondo e non avesse alcun problema medico, deve comunque esserci un posto per lui".

"Il Crystal Palace era in contatto con noi da poco meno di un anno e lo voleva già da gennaio. Alla fine siamo riusciti a trovare un accordo con loro. Non c’è club in Europa, compresa l’Inter, che rappresenta il vertice tra le squadre che giocano con quel sistema, che non lo volesse. Abbiamo svolto un lungo lavoro interno, valutando tutte le possibilità concrete per lui. L’Inter è sempre stata al primo posto perché gioca con quel sistema, mentre il Crystal Palace era al secondo".

(103FM)