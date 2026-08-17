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Inter ancora molto attiva sul mercato, sia in entrata che in uscita. Tra le prossime trattative da definire c'è anche quella per il passaggio di Luis Henrique alla Roma.

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Queste le ultime novità secondo Sportmediaset: "Ci sono due operazioni prioritarie per l'Inter. La prima riguarda un'uscita ed è quella di Luis Henrique. Si continua a parlare con la Roma. Diamo gli aggiornamenti dopo quello che avevamo anticipato qualche giorno fa, ovvero l'apertura di Luis Henrique al trasferimento in giallorosso. La Roma in questo momento si dedica ad altri obiettivi. Il dialogo è aperto per quanto riguarda questo giocatore. La Roma non vorrebbe andare oltre 22 milioni, ma l'Inter è stata chiara. Non accetterà un prestito con diritto di riscatto, ma solo l'obbligo, e non intende scendere in questa fase del mercato sotto i 28-30 milioni di euro. Quindi si dovrà ancora parlare per Luis Henrique.

Poi, questa sarà la settimana dell'assalto a Curtis Jones, che è il centrocampista sempre stato in prima fila per quanto riguarda il centrocampo dell'Inter. Doveva uscire Frattesi, Frattesi è uscito e ora l'Inter potrà dedicarsi al centrocampista in uscita dal Liverpool, valutazione oltre 35 milioni".