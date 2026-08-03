Nelle scorse pare che l'Inter abbia nuovamente puntato i riflettori su Vasilije Kostov. La notizia è stata lanciata da Foot Mercato e adesso in Serbia non solo confermano, ma aggiungono ulteriori e importanti dettagli.

Secondo quanto riporta il portale Mondo,

la Stella Rossa chiede almeno 20 milioni di euro per lasciare partire il giocatore

, con bonus consistenti e percentuale sulla futura cessione, inoltre ha concordato con il giocatore di rispettare i suoi desideri e di aiutarlo a scegliere un club in cui possa crescere al meglio.

"L'idea all'Inter è che Kostov trascorra la prossima stagione in prestito, ma non alla Stella Rossa. A causa della sovraffollamento a centrocampo, è stato subito spiegato a Kostov e ai suoi agenti che avrebbe trascorso il primo anno in Italia, per abituarsi a un campionato più competitivo. Visti gli ottimi rapporti che l'Inter ha con il Cagliari , molto probabilmente il club sardo sarebbe la sua prossima destinazione. Trascorrerebbe lì l'intera stagione, dopodiché tornerebbe all'Inter a partire dall'estate del 2027".