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Nonostante da più parti si parla di un accordo ormai raggiunto, la Gazzetta dello Sport va controcorrente e sostiene che tra l'Inter e Cristian Romero manchi ancora l'intesa sull'ingaggio. Secondo la rosea, infatti, i nerazzurri considerano eccessive le richieste dell'entourage di sei milioni di euro a stagione:

"La richiesta di 6 milioni netti l'anno da parte dell'entourage è ancora troppo alta. I piani alti nerazzurri lavoreranno per abbassare le pretese. Sull'ingaggio c'è sempre l'ombra dell'Atletico Madrid, in aria di rilancio, ma intanto l'intesa tra l'Inter e gli Spurs è stata trovata.

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"L'eventuale arrivo di Romero chiuderebbe le porte a Pavard: il francese, in rete contro il Manchester City in amichevole, saluterebbe l'Inter a titolo definitivo. Questione di numeri e di centrali, ovvero sei: Bisseck, Akanji, Stones, Romero, Bastoni e Carlos Augusto".

(Fonte: Gazzetta.it)