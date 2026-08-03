Il Liverpool ha perso in un'amichevole contro il Leeds United (che ha vinto in rimonta) 4-2 e Curtis Jones è finito nel mirino dei tifosi sui social.

Ha sbagliato un intervento sul gol del tre a due per gli avversari. Ma soprattutto la sua prestazione non ha convinto i sostenitori del club inglese. Getty Images Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Curtis Jones - c'è chi scrive tra loro - starà sicuramente pianificando, dopo questa partita, la sua richiesta di trasferimento. È tutto per lui con la maglia dei Reds".