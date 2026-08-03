Le voci di mercato parlano di un addio. I tifosi confermano sia meglio lasciarlo partire se le prestazioni sono quelle viste contro il Leeds
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Curtis Jones 🤐 must be planning, after this match, his transfer request. It's all for him with red shirt. @LFC #YNWA pic.twitter.com/vpXj6ykXpY— 𝙍𝙖𝙛𝙖 𝙅𝙍🇲🇽 (@RafaJR14_) August 2, 2026
Ma c'è anche chi lo ha attaccato molto più duramente: "Jones si rimetta in linea oppure vada via. Non possiamo portarci dietro fardelli nella prossima stagione", si legge in un altro tweet.
"Lasciatelo andare, vuole solo andarsene ed è inutile per la nostra squadra", ha scritto un altro tifoso. E un altro: "Non capisco perché a Curtis Jones sia stato permesso di indossare la fascia di capitano dopo la partita contro Wrexham, la sua prestazione e il suo atteggiamento sono stati terribili! Vendiamolo, a qualsiasi cifra". "Avere Ryan Gravenberch e Curtis Jones a centrocampo nel 2026 è inaccettabile. È un crimine!". "Sembra con la testa altrove", scrive un altro. E ancora: "L'ho detto innumerevoli volte: Curtis Jones non è un giocatore da Liverpool e deve lasciare il mio club al più presto". "Ci sono giocatori che potrebbero almeno fingere di voler giocare per il Liverpool", aggiungono.
Respectfully, Curtis Jones needs to sort his shit out or fuck off.— Ryan (@6thiagoat) August 3, 2026
Can't be carrying passengers going into the new season. pic.twitter.com/99DnGy62XK
Chiesa, Jones & Gravenberch could at least look like they’re trying here, shocking as senior players all three strolling about.— Anfield Sector (@AnfieldSector) August 2, 2026
"Curtis Jones è un disastro totale, ha problemi di disciplina, è incostante, il club dovrebbe venderlo", si legge ancora su X da parte dei tifosi del Liverpool. E qualcun altro usa una gif per impacchettare il giocatore e spedirlo a Milano. Nei giorni scorsi c'era chi parlava di svantaggi che derivano dalla cessione del giocatore, prodotto del vivaio del club inglese. Tanti sono convinti che la storia del giocatore col Liverpool sia forse arrivata al capolinea. Di fronte a queste 'recensioni' i tifosi nerazzurri accoglieranno la richiesta dei sostenitori Reds.
Andoni Iraola sending Curtis Jones to Inter Milan: pic.twitter.com/Dz4amauMwP— With Ebenn (@konnectwitheben) August 3, 2026
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