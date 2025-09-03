Voto 9 alle idee, voto 6 alla realizzazione

3 settembre 2025

Aldo Serena ha analizzato ai microfoni del Corriere della Sera il calciomercato delle squadre italiane: «Noi siamo oramai un campionato satellite. Non siamo più un torneo di riferimento come qualche anno fa. Sono cambiate le condizioni economiche. Ci sono leghe più ricche della nostra che la fanno da padrona e bisogna ingegnarsi. Devo dire che il Napoli si è rafforzato, mentre le altre ci hanno provato, non riuscendoci».

Impossibile non parlare, in casa Atalanta, del caso Lookman.

«Gestione discutibile. Lo è tuttora, perché c’è da capire come si risolverà la cosa. A volte è meglio fare di necessità virtù e andare avanti. In questo caso l’Atalanta ha tenuto una posizione molto rigida. In uscita ha un bilancio positivo con le cessioni di Retegui e Ruggeri».

Capitolo Inter: voto ai nerazzurri?

«Dico 9 per le idee, 6 per la concretezza. I giocatori arrivati sono di livello. Però, è una squadra che è rimasta con gli stessi principi. Ha bisogno di qualche alternativa come può essere un attaccante con il dribbling tra le sue qualità. Leoni, Koné e Lookman erano tre che, secondo me, potevano completare la rosa dell’Inter. Non è stato fatto, forse per un discorso economico. Le idee c’erano».

È arrivato Akanji ed è andato via Pavard: l’Inter ci ha guadagnato?

«Akanji è più duttile di Pavard. Può giocare anche a sinistra e in altri ruoli della difesa. Pavard poteva fare il quinto o il terzo sul settore destro. In generale, non si sa ancora perché l’Inter abbia ceduto Benjamin».

