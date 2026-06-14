La prossima settimana può essere cruciale per due colpi in entrata in chiave Inter: li ha svelati Repubblica

La prossima settimana può essere cruciale per due colpi in entrata in chiave Inter . Ecco quanto evidenziato dal sito di Repubblica: “Il club nerazzurro tratterrà Bastoni e nei prossimi giorni piazzerà l’accelerazione decisiva per Solet .

La prossima sarà una settimana chiave nella corsa a Palestra, complicata dall’inserimento sul giocatore del Manchester City. Più vicino anche Curtis Jones: per il nuovo tecnico del Liverpool Iraola è cedibile. Può partire Frattesi, che ha aperto al Nottingham Forest: l’Inter chiede 30 milioni”, si legge.