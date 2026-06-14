Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica svela: “Inter, prossima settimana cruciale per chiudere questi due acquisti”
calciomercato
Repubblica svela: “Inter, prossima settimana cruciale per chiudere questi due acquisti”
La prossima settimana può essere cruciale per due colpi in entrata in chiave Inter: li ha svelati Repubblica
La prossima settimana può essere cruciale per due colpi in entrata in chiave Inter. Ecco quanto evidenziato dal sito di Repubblica: “Il club nerazzurro tratterrà Bastoni e nei prossimi giorni piazzerà l’accelerazione decisiva per Solet.
La prossima sarà una settimana chiave nella corsa a Palestra, complicata dall’inserimento sul giocatore del Manchester City. Più vicino anche Curtis Jones: per il nuovo tecnico del Liverpool Iraola è cedibile. Può partire Frattesi, che ha aperto al Nottingham Forest: l’Inter chiede 30 milioni”, si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA