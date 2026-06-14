In porta sicuro partente Yann Sommer. Josep Martinez e Di Gennaro fanno parte della rosa attuale, mentre il nome di Provedel viene indicato tra gli obiettivi per completare o ridisegnare le gerarchie del reparto.

In difesa la base del 3-5-2 è rappresentata da Bisseck, Akanji e Bastoni, ma anche qui non mancano le situazioni aperte. Solet è uno dei profili seguiti con attenzione, mentre Darmian e Acerbi sono altri due addii certi. De Vrij, invece, resta in bilico e il suo futuro dipenderà anche dalle valutazioni di entrambe le parti. L'offerta di rinnovo c'è ma l'olandese deve valutare il futuro.