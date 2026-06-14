L’Inter continua a muoversi su più tavoli per completare la rosa da mettere a disposizione di Cristian Chivu. Il quadro tracciato dal Corriere dello Sport fotografa una situazione ancora fluida, con diversi reparti coinvolti tra possibili acquisti, giocatori in bilico e cessioni da definire.
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Inter, rosa in movimento: un acquisto già fatto, 4 addii già certi. Il punto ruolo per ruolo
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In porta sicuro partente Yann Sommer. Josep Martinez e Di Gennaro fanno parte della rosa attuale, mentre il nome di Provedel viene indicato tra gli obiettivi per completare o ridisegnare le gerarchie del reparto.
In difesa la base del 3-5-2 è rappresentata da Bisseck, Akanji e Bastoni, ma anche qui non mancano le situazioni aperte. Solet è uno dei profili seguiti con attenzione, mentre Darmian e Acerbi sono altri due addii certi. De Vrij, invece, resta in bilico e il suo futuro dipenderà anche dalle valutazioni di entrambe le parti. L'offerta di rinnovo c'è ma l'olandese deve valutare il futuro.
Il centrocampo resta il settore più ricco di alternative, ma anche quello con più incastri da sistemare. Barella, Calhanoglu, Zielinski, Mkhitaryan, Sucic, Dimarco e Carlos Augusto compongono l’ossatura attuale, con Stankovic inserito tra gli acquisti già effettuati, dopo l'ufficialità arrivata qualche giorno fa.
Tra gli obiettivi, invece, spiccano Curti Jones e Manu Koné, due nomi che confermano la volontà dell’Inter di aggiungere qualità, forza e profondità alla mediana. Sulle fasce occhi puntati anche su Palestra, considerato un obiettivo concreto per la corsia destra.
Luis Henrique viene indicato tra i giocatori in bilico, così come Frattesi, mentre Dumfries ha coronato il suo sogno di approdare in un altro campionato. Non sarà la Premier ma il club più famoso al mondo, ovvero il Real Madrid. Proprio dalle uscite potrebbe dipendere una parte importante del mercato nerazzurro, soprattutto in un’estate in cui l’equilibrio economico resta un tema centrale.
In attacco, al momento, il quadro appare più definito. Lautaro Martinez e Marcus Thuram restano i riferimenti principali, con Pio Esposito e Bonny come alternative in un reparto che l’Inter considera già competitivo.
Tra obiettivi, giocatori da piazzare e situazioni in bilico, l’Inter sta ridisegnando la squadra senza abbandonare il suo 3-5-2. Molto dipenderà dalle prossime settimane, quando alcune trattative potranno entrare nella fase decisiva.
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