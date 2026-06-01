"Sarebbe considerato più un difensore che un esterno di fascia, Chivu lo stima molto e questo sarebbe un buon viatico per parlare di un discorso più futuribile. A centrocampo l'Inter è su Jones da 6 mesi. Il giocatore ha un anno di contratto ma questo non facilita l'operazione. La distanza col Liverpool c'è, ci sono stati contatti la scorsa settimana, ma ancora la situazione non è ammorbidita".