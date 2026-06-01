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Sky – Palestra, c’è la prima valutazione. Carlos Augusto ci ripensa. Jones, no sconti Liverpool

Sky – Palestra, c’è la prima valutazione. Carlos Augusto ci ripensa. Jones, no sconti Liverpool - immagine 1
Presente negli studi di Sky Sport 24, Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Presente negli studi di Sky Sport 24, Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato dell'Inter partendo dall'interesse dei nerazzurri nei confronti di Marco Palestra. "Costa intorno ai 50 milioni di euro, forse qualcosa in meno, questa è prima valutazione che fa l'Atalanta. Inter pronta? Nì, perché sarebbe pronta se dovesse partire Dumfries, allora avrebbe bisogno di un giocatore con quel tipo di caratteristiche. Spendere quei soldi lì avendo ancora Dumfries potrebbe farlo, bisognerebbe capire che cosa succede con altro tipo di cessioni. Sicuramente arriverà un portiere, sempre più Provedel come idea per affiancarlo a Martinez, sicuramente c'è bisogno di un difensore".

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"C'è bisogno di un esterno come alternativa, Palestra sarebbe un co-titolare. Non c'è soltanto l'Inter sul giocatore, piace anche a Maresca che allenerà il City. Carlos Augusto ci sta ripensando, la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ha ammorbidito la sua posizione, sono previsti incontri col suo entourage".

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"Sarebbe considerato più un difensore che un esterno di fascia, Chivu lo stima molto e questo sarebbe un buon viatico per parlare di un discorso più futuribile. A centrocampo l'Inter è su Jones da 6 mesi. Il giocatore ha un anno di contratto ma questo non facilita l'operazione. La distanza col Liverpool c'è, ci sono stati contatti la scorsa settimana, ma ancora la situazione non è ammorbidita".

(Sky Sport)

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